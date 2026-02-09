Misano, un anno senza Mattia Ahmet Minguzzi: “Un dramma per noi genitori, ma sta cambiando la Turchia”

È già passato un anno dalla morte di Mattia Ahmet Minguzzi, il 14enne figlio dello chef misanese Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar, accoltellato da due coetanei a Istanbul, in un bazar di Kadıköy, il 24 gennaio 2025.
Una tragedia che scosse profondamente familiari, amici e l’opinione pubblica di tutto il mondo. Un anno dopo, il suo nome continua a essere pronunciato con dolore e incredulità, simbolo di una vita spezzata troppo presto e di una violenza improvvisa di cui si fa fatica ancora adesso a trovare le parole e soprattutto il perché.
«Stiamo ovviamente male per la grave perdita, dovevamo fare ancora tante cose insieme - ha raccontato commosso il padre Andrea -. Cerchiamo di andare avanti e trasformare il dolore in amore e creare progetti sociali concreti. Ho appena ottenuto dalla scuola di cucina Usla dieci borse di studio del valore di 100mila euro a 10 ragazzi senza famiglia, un sostegno reale per cambiare la vita a persone bisognose. Questo però è solo uno dei tanti progetti fatti e in corso. Il cambiamento deve iniziare da noi. Senza puntare il dito contro nessuno. Ognuno può migliorare il mondo con le proprie azioni quotidiane, per farne un luogo migliore è lasciarlo meglio di come l’ho abbiamo trovato. La cosa più facile del mondo è dare consigli, ma la cosa più difficile e più importante è essere d’esempio».