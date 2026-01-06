Misano. Tuffo della Befana tra neve e mare: c’è anche il sindaco

La neve non ha fermato i coraggiosi che questa mattina si sono tuffati nelle acque di Misano Adriatico, davanti a Piazzale Roma, per il tradizionale Tuffo della Befana. Con la spiaggia imbiancata come suggestiva cornice, il bagno dell’Epifania ha registrato una nutrita partecipazione nonostante il freddo e le precipitazioni. Tra chi ha sfidato le temperature gelide anche il Sindaco Fabrizio Piccioni.

L’evento si è svolto grazie alla collaborazione della Croce Adriatica, degli Amici Spiaggia 61 Misano, dell’Associazione Volontari di Protezione Civile Misano 2030 e del Consorzio Servizi Spiaggia, con il presidio delle forze dell’ordine.

La nevicata persistente ha invece costretto ad annullare la Festa della Befana prevista nel pomeriggio in Piazza della Repubblica. La distribuzione delle calze ai bambini di Misano Adriatico fino ai 10 anni si terrà comunque al Cinema Teatro Astra dalle 15:00 alle 17:30. Chi non riuscirà a ritirare il dono oggi potrà farlo presso l’Ufficio IAT entro una settimana.