Misano, tempo di festa con la cerimonia di fine anno

A pochi giorni dal Natale si è svolta, nel tardo pomeriggio di ieri, la tradizionale Cerimonia di Fine Anno al Teatro Astra, un momento voluto dall’amministrazione comunale per tracciare il bilancio dell’azione amministrativa, fissare gli obiettivi per il nuovo anno e per premiare i cittadini che si sono distinti nel corso del 2024.

Dopo l’esibizione degli allievi del Centro Musicale Vivaldi, ha preso la parola il sindaco Fabrizio Piccioni che ha fatto il punto sui progetti in corso e su quelli che attenderanno l’amministrazione comunale, rieletta sei mesi fa, nei prossimi anni.

“Abbiamo ancora tanto lavoro da fare – ha detto il sindaco -, abbiamo davanti ancora cinque anni e tante idee e progetti da realizzare pensando alla Misano del 2030 e non a quella di domani. Gli amministratori devono avere lo sguardo proiettato verso il futuro altrimenti non si vedono e non si colgono le opportunità. Per fare questo c’è bisogno dell’aiuto di tutta la Comunità, categorie, associazioni, comitati cittadini e tutti coloro che hanno a cuore Misano. A loro il mio ringraziamento; così come ringrazio vivamente la mia Giunta per il lavoro continuo e costante e il consiglio comunale nella sua interezza, anche chi siede in minoranza, ma contribuisce in modo leale alla discussione e alle scelte per il nostro territorio. Il 2025 sarà un anno straordinario e ricco di nuovi eventi, sono convinto che continueremo con il nostro percorso di crescita anche grazie agli eventi internazionali legati al circuito che faranno parlare di Misano in tutto il mondo”.

Durante la cerimonia, come tradizione da quando si è avviato il progetto, c’è stata la consegna della costituzione al sindaco dei ragazzi Lorenzo Del Prete, eletto da poco come successore di Airis Seferaj.