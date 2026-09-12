Misano, suona la campanella in scuole più sicure e con la nuova mensa di via Don Milani

Tutto è pronto a Misano Adriatico per il rientro in classe di martedì 15 settembre, con gli studenti che troveranno ad accoglierli plessi rinnovati e più sicuri. Durante la pausa estiva, l’amministrazione comunale ha portato a termine importanti cantieri di manutenzione ordinaria e straordinaria. L’intervento principale ha interessato il polo di via Don Milani, dove è stata costruita la nuova mensa scolastica e riorganizzata l’intera viabilità d’accesso: l’area esterna è stata ripensata con una modifica al parcheggio e la creazione di una nuova zona pedonale dedicata alla scuola secondaria e agli uffici dell’Istituto Comprensivo, a cui si aggiungeranno a breve nuovi alberi e percorsi colorati. Novità importanti arrivano anche dalla zona della Cella, dove stanno per concludersi i lavori del nuovo asilo nido comunale finanziato dal PNRR. La struttura aprirà i battenti a novembre e l’area circostante è stata completamente riqualificata con nuovi percorsi pedonali, un parcheggio ampliato, illuminazione potenziata e nuovi arredi. Come ha sottolineato il sindaco Fabrizio Piccioni, investire nella sicurezza e nei servizi scolastici rappresenta una scelta concreta per il futuro delle famiglie e dell’intera comunità di Misano.