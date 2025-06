Misano, si tuffa al largo e viene portato via dalla corrente, dopo l’sos della moglie trovato attaccato a una boa di mitilicoltura e salvato

MISANO. I mezzi navali della Guardia Costiera di Rimini e Cattolica, sotto il coordinamento dell’8^ MRSC di Ravenna, hanno salvato un diportista tuffatosi dalla propria imbarcazione e portato via dalla corrente nella zona di mare vicina a Portoverde (Misano Adriatico). In particolare, a seguito di segnalazione su numero d’emergenza 1530 dalla moglie rimasta a bordo, sono intervenuti i battelli GC B143 e GC B095 nonché la motovedetta CP842, specializzata in operazioni Search and Rescue.

Dopo una breve fase di ricerca, l’uomo, di anni 70, veniva trovato aggrappato alle boe di impianto di mitilicoltura e recuperato dal GC B095 in buono stato di salute. Ricongiuntosi con la moglie, ha ringraziato il personale della Guardia Costiera e deciso di rientrare a Portoverde a bordo della propria imbarcazione, seguito dal GC B095 per eventuali necessità, considerata la disavventura.