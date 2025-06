Misano. Sabato il Giubileo dei motociclisti

Il Moto Club Misano è lieto di invitare a partecipare e a condividere il Giubileo dei Motociclisti con tutti gli appassionati delle due ruote, un evento speciale e gratuito:

Sabato 28 giugno 2025 ore 15.00 Giubileo di chi va in moto e dei motociclisti aperto a tutti i tipi di motoveicoli: moto, scooter e ciclomotori, un’occasione unica, promossa dal Vescovo di Rimini Mons. Nicolò Anselmi , per unire la passione per la moto a un momento di incontro e condivisione. L’evento si svolgerà in collaborazione con il Misano World Circuit, Moto Club Misano, Nuovo Moto Club Pasolini e Moto Club Polizia di Stato.

Ritrovo Ore 15:00 – partenza ore 15:30 Presso la SQUARE del Misano World Circuit, con sfilata scortata lungo il lungomare di Misano e Riccione fino al Duomo di Rimini, dove si concluderà con un momento di raccoglimento e benedizione delle moto e dei caschi da parte del Vescovo di Rimini Mons. Nicolò Anselmi.