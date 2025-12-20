Misano, rapina all’ufficio postale

MISANO. Intorno alle ore 10, a Misano Adriatico (RN), due sconosciuti, coperti al volto con sciarpa e cappello, si sono introdotti all’interno dell’Ufficio Postale di via Roma e sotto minaccia verbale, si sono fatti consegnare dal personale della filiale il denaro contante presente in cassa. I malviventi, che nel corso dell’azione criminosa non hanno mostrato armi, a seguito dell’allarme nel frattempo attivato, dopo essersi impossessati di alcune centinaia di euro contenute nelle casse, si sono dati alla fuga utilizzando un’autovettura risultata oggetto di furto alcune settimane fa. Nessun ferito tra il personale e i due clienti presenti al momento dei fatti. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Riccione e della locale Stazione Carabinieri.