Misano premia Bob Sinclar

Il sindaco di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni, e l’assessore al Turismo, Marco Dominici, hanno consegnato un riconoscimento a Bob Sinclar per celebrare la sua straordinaria carriera e il suo legame con la città. La premiazione è avvenuta durante la sua esibizione alla Villa delle Rose.

Un ambasciatore della musica

Da oltre dieci anni, il celebre DJ e produttore francese si esibisce regolarmente nei due locali simbolo di Misano, la Villa delle Rose e il Peter Pan.

Il sindaco Piccioni ha sottolineato che la presenza di Sinclar è un’importante attrazione turistica, che ogni anno porta migliaia di persone da tutta Italia e dall’estero, con un impatto positivo sull’economia locale. «La sua musica e la sua presenza rappresentano un elemento di attrazione per il turismo, favorendo l’afflusso di migliaia di persone da tutta Italia e dall’estero» ha dichiarato il sindaco.

Il riconoscimento ufficiale è un omaggio al talento e all’impegno di Bob Sinclar, che contribuisce in modo significativo alla visibilità e al prestigio culturale e artistico di Misano Adriatico.