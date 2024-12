Misano, pista di pattinaggio da sabato, convenzioni con le scuole per l’educazione fisica

MISANO. Una pista di pattinaggio avvolta in un’atmosfera magica e accoglient. Anche quest’anno, il ghiaccio sarà il grande protagonista delle festività a Misano. Ai nastri di partenza il cartellone di eventi organizzati dal Comune: “Misano on Ice” propone una ricca serie di attrazioni in programma dal 7 dicembre al 6 gennaio. Fiore all’occhiello è la pista di ghiaccio di 450 metri quadrati che sorgerà, nuovamente, in piazza della Repubblica. La pista, lunga complessivamente 30 metri, è dotata di uno speciale motore ‘inverter’ di ultima generazione, capace di garantire consumi ridotti del 40% rispetto ai motori tradizionali, con un occhio di riguardo quindi anche all’aspetto del risparmio energetico. L’attrazione ideale per trascorrere una giornata di divertimento sul ghiaccio in compagnia di tutta la famiglia, grazie anche alle nuove balaustre in legno, alle installazioni e alle decorazioni luminose che renderanno scintillante la pista e indimenticabile l’esperienza del pubblico. Per i più piccoli, saranno disponibili dei pinguini Xtraice che permetteranno ai principianti di muovere i primi passi sul ghiaccio e di imparare a pattinare in completa sicurezza. L’inaugurazione è prevista per sabato 7 dicembre alle 15. Sarà un pomeriggio di festa per le famiglie, con le coinvolgenti esibizioni di ballo dell’Urban project art center, la presenza di Babbo Natale, il mercatino natalizio e la merenda offerta dai comitati cittadini. Fino all’Epifania sarà possibile pattinare tutti i giorni: dalle 15 alle 19.30 nei giorni feriali, mentre nei festivi e prefestivi la pista sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 20.

«Ringraziamo l’amministrazione comunale e tutti gli uffici del Comune per aver creduto ancora una volta nel progetto e aver lavorato insieme a noi per rendere il Natale di Misano unico ed inimitabile - dice Stefano Burotti di Dits Italia Srl -. Insieme all’amministrazione comunale abbiamo pianificato una serie di eventi collaterali che andranno ad arricchire ulteriormente l’offerta di Misano on Ice. Grande novità di quest’anno: stiamo predisponendo delle apposite convenzioni con le scuole misanesi con tariffe scontate che consentiranno agli studenti di usufruire della pista di pattinaggio in maniera agevolata svolgendo attività rientranti nel programma di educazione fisica».