Misano, passerella sul Conca: lavori ormai ultimati

Sono quasi ultimati i lavori di ripristino della funzionalità della passerella dell’Ecovia del Conca che sorge a valle della diga, pesantemente danneggiata dalla piena del fiume in occasione dell’alluvione dello scorso anno.

Completati gli ultimi piccoli interventi, la nuova passerella sarà riaperta al pubblico entro il weekend, in occasione della manifestazione Italian Bike Festival, per essere nuovamente fruibile in sicurezza da parte di camminatori e ciclisti.

La passerella, in ferro e legno, consente il collegamento delle due sponde dei percorsi naturalistici del Conca. L’intervento di manutenzione è stato progettato ed eseguito dall’ufficio tecnico del comune di Misano Adriatico con il benestare del comune di San Giovanni in Marignano.

L’importo dei lavori ammonta a 150.000 euro, completamente finanziati con fondi richiesti al Commissario straordinario alla ricostruzione nell’ambito del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali.