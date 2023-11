Misano on ice: dal 25 novembre torna la pista di ghiaccio in piazza della Repubblica

Anche quest’anno il ghiaccio sarà il grande protagonista delle festività a Misano Adriatico. Dopo il successo dello scorso anno tornerà la pista da pattinaggio in Piazza della Repubblica. Anche quest’anno la parola d’ordine sarà risparmio energetico: l’installazione fornita da DITIS Italia Srl, di circa 500 metri quadrati, sarà a consumi ridotti, per coniugare divertimento e sostenibilità.

“La pista di ghiaccio è stata la grande attrazione delle scorse festività natalizie – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni -, siamo felici di confermarla anche quest’anno. La pista sarà il cuore di un villaggio natalizio allestito in piazza della Repubblica e sarà un punto di ritrovo durante l’intero periodo natalizio”.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 25 novembre, giorno in cui è prevista anche l’accensione delle luminarie. La pista sarà l’attrazione principale di “Misano On Ice”, il palinsesto di attrazioni che si concluderà il 7 gennaio, il giorno seguente alla tradizionale Festa della Befana.

A contorno della pista sorgeranno tre casette in legno, dove sarà possibile trovare i dolci tipici del Natale ed altre proposte dolci e salate.

Nelle domeniche precedenti al Natale, inoltre, ci saranno altre attrazioni che renderanno ancora più spettacolare il periodo natalizio.