Misano, omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi: due condanne e due assoluzioni. Il padre: “Faremo ricorso” VIDEO

Sono stati condannati a 24 anni di carcere, così come richiesto dal pm, i due minorenni a processo per l’omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi, il 14enne ucciso a coltellate in un bazar di Kadikoy il 24 gennaio scorso, figlio dello chef misanese Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar. Assolti, invece, i due giovani finiti alla sbarra perché avrebbero incitato gli amici e aiutato loro a pianificare l’aggressione avvenuta poco dopo una lite tra il gruppo e Mattia in un parco vicino. «Siamo contenti perché il giudice ha riconosciuto loro il massimo della pena - commenta Andrea Minguzzi -. Purtroppo gli altri due giovani del gruppo sono stati scagionati, ma noi faremo ricorso contro questo giudizio. Questa sentenza però non è stata accettata da parte della famiglia di mia moglie. Non finisce qui e noi ci crediamo. Mattia sta dando speranza al mondo e cambierà la legge. Grazie a tutti per il sostegno».