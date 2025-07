Misano. Oltre 120 persone alla “Biciclettata al tramonto”

La sera del 22 luglio ha regalato alla comunità di SantaMonica un’esperienza davvero particolare e indimenticabile. Più di 120 persone, tra adulti, bambini e famiglie intere, si sono ritrovate per vivere insieme la “Biciclettata in pista al tramonto”, un’iniziativa che ha saputo coniugare sport, socialità e il fascino unico del Misano World Circuit Marco Simoncelli.

L’idea, nata dalla creatività e dall’impegno del Comitato SantaMonica, ha trovato terreno fertile grazie alla collaborazione con la direzione dell’autodromo e il supporto delle autorità locali. Non è stato un progetto improvvisato, ma il risultato di un attento lavoro di squadra portato avanti attraverso un tavolo tecnico di collaborazione che ha visto sedere insieme il Comitato, i responsabili del circuito e le istituzioni comunali. L’obiettivo era chiaro fin dall’inizio: rafforzare quel legame speciale che unisce la comunità locale della frazione SantaMonica con il circuito internazionale che da decenni rappresenta uno dei simboli più riconoscibili del territorio.

Pedalare lungo lo storico tracciato dell’autodromo mentre il sole calava all’orizzonte ha regalato a tutti i partecipanti sensazioni uniche. Bambini che per la prima volta si sono trovati a sfrecciare sui rettilinei dove solitamente corrono le moto della MotoGP, famiglie che hanno condiviso momenti di gioia e spensieratezza, adulti che hanno riscoperto il piacere semplice di andare in bicicletta in un contesto così speciale. L’atmosfera è stata quella di una grande festa all’aperto, dove l’inclusione e la condivisione hanno fatto da protagoniste assolute.

Ma la serata non si è conclusa in pista. Il Comitato SantaMonica aveva infatti preparato una sorpresa per tutti i partecipanti: una rinfrescante cocomerata nella loro sede, un momento conviviale che ha rappresentato il coronamento perfetto di un pomeriggio già straordinario. Tra risate, chiacchiere e il gusto dolce dell’anguria, si è creata quella magia che solo gli eventi autentici sanno regalare, confermando come iniziative di questo tipo riescano a costruire legami genuini all’interno della comunità.

Il successo dell’evento è stato tale che tutti gli organizzatori sono già convinti: questa biciclettata al tramonto è destinata a diventare una tradizione. E come dare loro torto? Quando sport, territorio e comunità si incontrano in modo così naturale e spontaneo, nasce qualcosa di speciale che merita di essere ripetuto e coltivato nel tempo.

Il Comitato SantaMonica ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria iniziativa: i partecipanti che hanno risposto con entusiasmo, l’autodromo MWC per aver aperto le porte del circuito, l’amministrazione comunale per il supporto istituzionale, e tutti i volontari che hanno lavorato dietro le quinte. Un ringraziamento che suona come il riconoscimento di un lavoro di squadra che ha saputo trasformare una semplice idea in un piccolo grande esempio di comunità attiva, sportiva e unita.