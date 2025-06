Misano, nuovo look della stazione in chiave motoristica

MISANO ADRIATICO. Sono terminati, in coincidenza con l’avvio della stagione estiva, i lavori di riammodernamento dell’area della stazione ferroviaria, pronta ad accogliere i turisti con un nuovo look che rievoca l’anima motoristica del territorio. I lavori, partiti ad aprile, hanno riguardato la sostituzione delle vecchie vetrate deteriorate con delle nuove lamiere, la riqualificazione di tutte le parti in ferro, la riverniciatura dei sottopassi e altre manutenzioni degli arredi che, oltre a donare nuova vita all’area, ne vogliono garantire la sicurezza. I nuovi pannelli sono stati serigrafati con una grafica che richiama #RideOnColors, il progetto di brand identity sviluppato da Aldo Drudi a partire dalle vie di fuga del Misano World Circuit e che, negli anni, si è evoluto sino a diventare un progetto di marketing integrato territoriale.

La grafica dei nuovi pannelli, realizzata proprio da Drudi, è un rimando alla texture che miscela i colori del territorio e quelli della velocità, a rimarcare la forte connessione tra Misano, il circuito e la Riders’ Land.

«Lo scopo dell’intervento, quello di creare un’associazione diretta tra Misano e la pista – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni – è stato raggiunto. D’ora in poi chi transiterà da qui in treno potrà, anche senza fermarsi, riconoscere facilmente Misano come terra dei motori. A questo si aggiungono gli aspetti legati alla sicurezza e all’accoglienza in una stazione sistemata e gradevole da vedere».

«L’area della stazione, così riqualificata – aggiunge l’Assessore al Turismo Marco Dominici – è un bel biglietto da visita per i turisti che raggiungeranno Misano in treno, a cominciare da quelli attesi questa settimana per la prova del Campionato del Mondo Superbike».