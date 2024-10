Misano, maxi-furto di denaro e gioielli in casa: i sospetti sono tutti sulla donna delle pulizie

Donna delle pulizie nel mirino dopo un furto in casa. Carabinieri della Stazione di Misano Adriatico hanno denunciato in stato di libertà una donna di origini campane poiché ritenuta presunta responsabile delle ipotesi di furto in abitazione e ricettazione. Le indagini hanno preso il via a seguito di denuncia di un imprenditore vittima nel mese di agosto di un ingente furto presso la propria abitazione. Sin dai primi accertamenti i militari hanno focalizzato le investigazioni su soggetti vicini alla vittima. Quanto ipotizzato ha trovato conferma nel corso delle serrate indagini, dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica di Rimini, che hanno permesso di raccogliere utili elementi di prova attraverso cui i Carabinieri sono giunti all’esecuzione di una perquisizione presso il domicilio della sospettata, che svolge la mansione di donna delle pulizie, nel corso della quale si è rinvenuta parte della refurtiva asportata. Gli operanti hanno inoltre recuperato altri preziosi di sospetta provenienza, nonché un’ingente somma di denaro, tutto materiale per il quale l’indagata non ha saputo fornire indicazioni. Quanto rinvenuto è stato restituito all’avente diritto mentre gli altri beni sono stati sottoposti a sequestro. La 57enne dovrà quindi rispondere dell’ipotesi di reato di furto e ricettazione.