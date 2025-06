Misano. La protesta contro il deposito di amianto

Prosegue la protesta contro il nuovo deposito di amianto previsto a Misano. Il Comitato della zona artigianale segnala le manifestazioni di gruppi di attivisti in diverse parti del territorio fra le quali Misano mare, Portoverde, Misano Brasile, Santa Monica, Misano monte, Scacciano e la zona artigianale all’interno della quale sorgerà il deposito. «La protesta - spiega il comitato - è scoppiata perché recentemente è stata negata ai cittadini da parte dell’amministrazione la possibilità di effettuare una raccolta firme per evitare l’insediamento di materiale tossico e pericoloso sul suolo di Misano, oltre alla richiesta per ottenere un tavolo tecnico fatta mesi fa e che è rimasta ancora ad oggi senza risposta. Le proteste continueranno finché l’amministrazione non prenderà una posizione chiara e netta schierandosi a fianco della cittadinanza in questa battaglia che dovrebbe essere di tutti.»