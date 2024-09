Misano, la nuova pista d’atletica è pronta per la prima gara

Sono giunti al termine i lavori alla pista di atletica leggera dello Stadio Santamonica, oggetto di un importante intervento di manutenzione mirato al ripristino delle condizioni tecniche necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva in piena sicurezza e finalizzato al rinnovo dell’omologazione Fidal.

Domani, domenica 29 settembre, la pista ospiterà la prima gara in programma dopo le operazioni di restyling e vedrà la presenza del sindaco Fabrizio Piccioni e dell’assessore allo sport Filippo Valentini.

Il progetto, attuato in due stralci, è consistito in interventi puntuali di retopping delle zone più ammalorate dell’anello della pista, delle pedane per i salti e della vasca dei 3.000 siepi e, successivamente, il rifacimento del manto di calpestio sull’intera superficie. Si è poi proceduto alle lavorazioni di spruzzatura e risemina della gomma, alla segnatura delle corsie e all’acquisto delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle diverse discipline, come ostacoli e tappetoni.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 450.000 euro, di cui 300.000 finanziati dalla Regione attraverso i fondi del Piano regionale per la riqualificazione dell’impiantistica sportiva e la parte restante attraverso risorse comunali.