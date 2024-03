Misano, la festa per single era abusiva: al ristorante arriva la Polizia e spegne la musica

La Polizia di Rimini è intervenuta presso un locale di Misano Adriatico dove ha accertato lo svolgimento di un evento di spettacolo senza alcuna autorizzazione. Lo scorso 13 marzo, il personale della Divisione Polizia Amministrativa è intervenuto dopo avere scoperto su Facebook che presso il locale era stata pubblicizzata una serata danzante. L’evento, una serata dedicata alle persone “single”, prevedeva l’intervento di un deejay e la possibilità di ballare fino a tarda ora.

Dalle preliminari informazioni assunte dagli uomini dalla Polizia, si era accertato che il ristorante non era in possesso delle previste autorizzazioni in merito al trattenimento e al pubblico spettacolo e delle certificazioni necessarie per l’impatto acustico.

Una volta sul posto, gli agenti accertavano che dall’interno di una delle sale del locale proveniva musica ad alto volume e si constatava la presenza di circa un centinaio di persone che ballavano, intrattenute da un deejay/vocalist, il tutto in assenza di alcuna autorizzazione

Nel corso del controllo si accertavano inoltre irregolarità nella manutenzione dei sistemi antincendio, scaduta da molto tempo.

Al termine degli accertamenti, al gestore del locale sono state contestate le sanzioni amministrative per l’esercizio senza licenza dell’attività di trattenimento e pubblico spettacolo e per l’assenza delle certificazioni in materia di inquinamento acustico. In merito agli impianti antincendio non a norma, è stato deferito presso la locale Procura della Repubblica.