Misano, la bus industry al Misano World Circuit con Ibe Driving Experience

La bus industry torna protagonista a Misano: il 21 e 22 ottobre 2025 il Misano World Circuit Marco Simoncelli ospiterà la quarta edizione di IBE Driving Experience, l’appuntamento biennale organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), dedicato alla bus travel industry e agli operatori del Trasporto Pubblico Locale.
Nato come spin-off esperienziale di IBE Intermobility Future Ways (il principale appuntamento italiano dedicato alla mobilità collettiva e condivisa sostenibile, la cui prossima edizione è in programma al quartiere fieristico di Rimini il 24-26 novembre 2026), l’evento si conferma un format unico nel suo genere, capace di coniugare esposizione di mezzi innovativi e soluzioni tecnologiche, prove su pista in condizioni reali, momenti di formazione e occasioni di networking tra i professionisti della mobilità collettiva pubblica e privata.
La manifestazione rappresenta un punto di riferimento per costruttori, operatori di linea e lunga percorrenza, aziende del Trasporto Pubblico Locale, buyer e decision maker lungo tutta la filiera, trasformando l’eccezionalità del circuito di Misano in un laboratorio dinamico in cui la componente esperienziale incontra innovazione di prodotto, sicurezza e visione strategica.