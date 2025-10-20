Misano, la bus industry al Misano World Circuit con Ibe Driving Experience

La manifestazione rappresenta un punto di riferimento per costruttori, operatori di linea e lunga percorrenza, aziende del Trasporto Pubblico Locale, buyer e decision maker lungo tutta la filiera, trasformando l’eccezionalità del circuito di Misano in un laboratorio dinamico in cui la componente esperienziale incontra innovazione di prodotto, sicurezza e visione strategica.

Nato come spin-off esperienziale di IBE Intermobility Future Ways (il principale appuntamento italiano dedicato alla mobilità collettiva e condivisa sostenibile, la cui prossima edizione è in programma al quartiere fieristico di Rimini il 24-26 novembre 2026), l’evento si conferma un format unico nel suo genere, capace di coniugare esposizione di mezzi innovativi e soluzioni tecnologiche, prove su pista in condizioni reali, momenti di formazione e occasioni di networking tra i professionisti della mobilità collettiva pubblica e privata.

Volvo Buses espone il Volvo 9700 a due piani, progettato per offrire comfort e sicurezza con un motore efficiente e un risparmio di carburante del 9%. Tra i protagonisti anche Otokar, con l’elettrico e-TERRITO U, vincitore del premio Ecologia al Busworld di Bruxelles, e il versatile NAVIGO T, ideale per servizi turistici e interurbani. IVECO BUS mostra quattro modelli che raccontano la sua visione di mobilità sostenibile: il turistico Evadys, il Crossway LE City elettrico con ADAS, il Crossway NF CNG mild hybrid e il Daily elettrico da 32 posti per il trasporto scolastico. Dierre Dimensione Ricambi, distributore esclusivo King Long, porta in Italia i nuovi autobus elettrici MU12E e C12E, con batterie CATL e autonomie fino a 546 km. Gruppo D’Auria presenta Furore, il minibus che rappresenta l’eccellenza del trasporto turistico nel segmento 30 posti: comfort, eleganza e innovazione in un unico veicolo. Presenti anche Scania e Irizar con le loro ultime novità. Tecnoidro presenta le proprie competenze nella rigenerazione di componenti idrauliche ed elettriche per veicoli industriali e bus, insieme ai servizi di manutenzione e full service. Topfly propone sistemi di telematica e geolocalizzazione per un controllo avanzato delle flotte, mentre ZF mostra le proprie soluzioni per la mobilità sostenibile.

Accanto alla tecnologia, spicca anche il tema della personalizzazione: Pico Wrapping valorizza l’immagine dei bus con wrapping grafici di alta qualità, mentre DMS presenta soluzioni digitali per la gestione dei dati dei cronotachigrafi pensate per semplificare la compliance e migliorare la sicurezza. Golia360 consente di provare dal vivo il proprio simulatore di guida e scoprire Golia Fleet, la piattaforma per la gestione digitale delle flotte. Keep in Touch, partner di Cojali, presenta Jaltest Telematics, che unisce fleet management e diagnosi remota multimarca.