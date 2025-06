Misano, l’omaggio dei Guns N’ Roses a Mattia Ahmet Minguzzi prima del concerto di Istanbul

Ieri sera sarebbe stato al Bjk Tupras Stadyum di Istanbul per assistere al concerto dei Guns ‘N Roses con il suo biglietto acquistato da mesi, ma Mattia Ahmet Minguzzi, il figlio dello chef misanese Andrea, purtroppo è stato ucciso a gennaio da due minorenni in un mercato della città turca: e allora la leggendaria band californiana ha omaggiato direttamente dal palco il loro fan assassinato a soli 14 anni destando la commozione dell’intera platea di spettatori. Un’altra attestazione dell’onda di solidarietà con cui l’opinione pubblica turca sta seguendo da mesi la tragica vicenda e che fa seguito, ad esempio, all’intitolazione all’adolescente di una tribuna dello stadio del Trabzonspor, squadra calcistica di cui era tifoso. Mentre è in corso il processo per omicidio che vede imputati due ragazzi quasi coetanei di Minguzzi, sulla scia dell’indignazione collettiva per il barbaro assassinio del 14enne si sta anche facendo largo nel dibattito politico l’ipotesi di un inasprimento delle pene per i minori che si macchiano di reati gravi.

Il post

L’omaggio della band era stato anticipato ieri da un post pubblicato dagli stessi Guns ‘N Roses sui loro canali social: un breve video con la foto di Mattia Ahmet e in sottofondo la loro versione di “Knockin’ on Heaven’s door” e la scritta “Rest in peace”, riposa in pace, corredata dall’emoji di una colomba con il ramo di ulivo nel becco, simbolo di fratellanza universale.