Misano, incidente: frena bruscamente col camion e i pali metallici trasportati perforano il blocco motore

L’attività di rilevamento degli incidenti stradali in ambito urbano della Polizia localeIn entrambi gli eventi emerge la pericolosità - in caso di guida non adeguata - del tratto di Strada statale che percorre i centri urbani di Riccione e Misano Adriatico, in particolare a causa del traffico pesante e della guida troppo spesso distratta e dove vengono mantenute velocità non commisurate alle situazioni ambientali.La Polizia locale ricorda che quel tratto di Strada statale 16 attesta un flusso annuale del traffico che è stimato nell’ordine di circa sette milioni di veicoli, e pertanto è importante mantenere costantemente elevata l’attenzione durante la guida, evitando inutili e pericolose distrazioni che possono causare conseguenze gravi e impreviste, mantenendo una velocità moderata in considerazione del traffico e degli utenti più vulnerabili della strada come pedoni e ciclisti.