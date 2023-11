Un grosso incendio si è sviluppato oggi attorno alle 10 in un casolare abbandonato lungo la Statale Adriatica a Misano Adriatico. A causa del fumo che ha invaso la strada è stato necessario chiudere completamente la Statale al traffico. Sul posto, nel casolare, che si trova vicino all’ex Oliviero e che veniva usato come deposito per dare alloggio a dei cani (tutti tratti in salvo), sono intervenuti i vigili del fuoco da Cattolica e Rimini, oltre ai carabinieri e la polizia locale.