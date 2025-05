“Misano in bici” torna domenica 4 maggio

Domenica 4 maggio torna “Misano in bici”, la pedalata lungo le EcoVie di Misano organizzata nell’ambito dell’iniziativa nazionale FIAB Bimbimbici, in collaborazione con tutti i Comitati cittadini di Misano Adriatico. La mattinata intende promuovere l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico, oltre che salutare, affinché possa consolidarsi nelle abitudini delle famiglie.

Il percorso prevede la partenza da piazzale Roma, alle 9.30, e l’arrivo al Conca Village intorno alle 12.00. Ciascuno potrà partire da ognuna delle postazioni intermedie lungo il percorso (Parco del Sole a Misano Brasile, piazza Pio X a Villaggio Argentina, piazza Malatesta a Scacciano, piazza Castello a Misano Monte, piazza Galileo Galilei a Misano Cella, via Corelli a Santa Monica, parco Canada a Belvedere, piazzale Colombo a Portoverde).

All’arrivo sarà offerto un ristoro a cura dell’associazione Valle del Conca, con il contributo dell’Amministrazione Comunale.