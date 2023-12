Misano, in biblioteca un sabato pomeriggio dedicato ai giochi da tavolo

Un pomeriggio dedicato ai giochi da tavolo alla Biblioteca Comunale di Misano Adriatico. Domani, sabato 2 dicembre, è un programma un’apertura straordinaria dalle 15 alle 18. I ragazzi dell’Associazione La Torre di Morciano di Romagna metteranno a disposizione tantissimi giochi da tavolo, che si potranno provare gratuitamente. Un appuntamento rivolto non solo ai giovani, ma anche a genitori e nonni, invitati a partecipare per provare un’esperienza di gioco condivisa. La biblioteca mette a disposizione anche giochi da tavolo adatti a bambine e bambini dai 5 anni in su. Il personale sarà a disposizione per spiegare le regole e dare altre informazioni. L’ingresso è libero e gratuito.