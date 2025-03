MIsano, il sindaco visita il centenario Sergio Gasperoni

MISANO. Il sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni ha fatto visita ieri pomeriggio a Sergio Gasperoni, cittadino misanese che ha compiuto 100 anni lo scorso 28 febbraio.

Nato e cresciuto a San Giuliano Mare di Rimini, dopo aver servito il Paese durante la Seconda Guerra Mondiale è entrato a far parte della Guardia di Finanza. Dopo il congedo per pensionamento ha coltivato le sue passioni per la pittura e per la lettura, che ne hanno preservato una mente lucida e brillante.

Il sindaco lo ha omaggiato con un quadro raffigurante Misano Adriatico e un libro sul territorio. Gasperoni si è detto più volte onorato di ricevere il primo cittadino a casa sua.

Con Sergio Gasperoni sono sette i centenari e le ultracentenarie ancora in vita che risiedono nel comune di Misano Adriatico, di cui sei sono donne.