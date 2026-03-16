Misano, il ristorante alla Stazione diventa Bottega Storica: una lunga storia di famiglia

Una nuova realtà si aggiunge all’Albo delle Botteghe Storiche del Comune di Misano: si tratta del Ristorante alla Stazione, che quest’anno festeggia 80 anni di attività. Nata nel 1947 con il nome di Piccolo Bar per volontà dei coniugi Seconda Bologna e Guerrino Maroncelli, negli Anni ’60 l’attività, che da sempre sorge su via della Repubblica con affaccio sulla banchina della stazione, assunse il nome di Bar della Stazione, per poi cambiare nuovamente denominazione nell’attuale Ristorante alla Stazione.

Sul finire degli anni ‘60 entrarono nella conduzione del locale anche i figli Giancarlo e Sanzio. Negli anni a seguire la gestione ha visto l’ingresso di Lidia, moglie di Giancarlo, e successivamente dei loro figli, ma ha registrato anche qualche uscita, tra cui quella di Sanzio nei primi anni ’90.

Ad aprile 2024 Giancarlo è venuto a mancare ma la sua famiglia continua a portare avanti l’attività con professionalità e competenza. La targa di Bottega Storica è stata consegnata ai titolari dall’Assessore alle attività economiche Filippo Valentini.

Le Botteghe Storiche, disseminate in tutto il Comune di Misano, contribuiscono a definire l’identità e le tradizioni locali, oltre a dimostrare attaccamento per il territorio, e rappresentano un bene prezioso per la comunità, garantendo servizi di prossimità che aiutano a tenere vivo il Paese.