Misano, il primo maggio pedalata aperta a tutti con Davide Cassani

Sale l’attesa per la “Pedalata col Campione” in programma mercoledì primo maggio a Misano Adriatico. L’evento avrà un ospite d’ prossimo commentatore televisivo RAI per il 107° Giro d’Italia. Davide Cassani, attualmente presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna, sarà lo special-guest dell’evento che svolge nell’ambito delle iniziative legate alla grande festa dell’hotel Onda Marina di Misano Adriatico che, il prossimo 30 aprile, riceverà la certificazione “InBici Bike-Friendly”. Il premio, assegnato dalla sezione “Holiday” del Gruppo Editoriale InBici, è l’attestato che rappresenta l’anticamera all’albo esclusivo dei Bike-Hotel.

La Pedalata, aperta a tutti, partirà dall’hotel di Misano Adriatico e porterà i partecipanti verso Cattolica, Gabicce fino alla terrazza panoramica del monte San Bartolo per arrivare a Pesaro e ritorno.