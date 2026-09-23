Misano: “il negozio è la nostra vita e la nostra seconda casa”. Antonio e Anna Maria premiati per i 50 anni di Biba Abbigliamento

Il tessuto commerciale di Misano Adriatico celebra una delle sue eccellenze più longeve e apprezzate. Si è tenuta la cerimonia ufficiale di consegna della targa di “Bottega Storica” a Biba Abbigliamento, vero e proprio punto di riferimento per lo shopping cittadino e per intere generazioni di misanesi e turisti.

L’attività è gestita ininterrottamente dal 1976 dal titolare Antonio Gaia al fianco della moglie Anna Maria. Un traguardo straordinario, lungo cinquant’anni, fatto di passione, competenza, e di quella capacità di accogliere il cliente con il sorriso che solo il vero commercio di prossimità sa offrire. Nel corso dei decenni, Biba Abbigliamento ha saputo rinnovarsi attraversando i cambiamenti del gusto e della moda, mantenendo però intatta la propria identità familiare.

La figura di Antonio Gaia, tuttavia, rappresenta molto di più per la città di Misano. Da sempre in prima linea per la tutela e la promozione del tessuto economico locale, Gaia è l’attuale presidente di Confesercenti Misano. Il suo profondo senso civico e l’attaccamento al territorio lo hanno visto impegnato anche all’interno delle istituzioni, ricoprendo in passato la carica di assessore alle attività produttive per il Comune.

“Consegnare questa targa ad Antonio e Anna Maria è un onore e un’emozione per tutta l’Amministrazione - commenta il sindaco di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni -. Biba Abbigliamento non è solo un negozio, ma un presidio di identità, memoria e socialità per Misano. La dedizione della famiglia Gaia e l’impegno civico di Antonio, con il quale sono in dialogo costante per il suo ruolo in Confesercenti, sono un esempio di amore autentico per il nostro territorio e passione per il proprio lavoro. Le botteghe storiche sono l’anima della nostra comunità e premiare mezzo secolo di lavoro quotidiano è il nostro modo per dirvi un profondo grazie”.

Particolarmente emozionato il titolare, Antonio Gaia, che ha voluto condividere il riconoscimento: “Ricevere questa targa è per me e per mia moglie Anna Maria motivo di enorme orgoglio. Dal 1976 a oggi abbiamo visto crescere e trasformarsi la nostra città, ma noi abbiamo affrontato ogni giorno dietro il bancone con lo stesso entusiasmo della prima volta. Il negozio è la nostra vita e la nostra seconda casa. Questo è un traguardo da condividere con tutti i nostri clienti, che in questi cinquant’anni ci hanno accordato la loro fiducia e il loro affetto, e ai colleghi commercianti. Il mio impegno, sia qui in bottega che a livello associativo e istituzionale, è sempre stato guidato da una sola grande spinta: l’amore per la nostra comunità e per Misano”.