Misano. Il gemellaggio con le Alpi fa bene al turismo

Si rafforza la collaborazione tra Misano Adriatico e le località turistiche di Bolzano e del comprensorio del Latemar Dolomites. Gli operatori di queste aree si sono incontrati a Misano durante il weekend del Gran Premio per fare il punto sui risultati ottenuti e definire i prossimi obiettivi.

Le due realtà, diverse ma complementari, puntano a una promozione turistica reciproca. Il sindaco di Misano, Fabrizio Piccioni, ha definito la partnership «un gemellaggio efficace che darà frutti importanti». Anche Roberta Agosti (Azienda di Soggiorno di Bolzano) e Roland Buratti (Presidente Azienda di Soggiorno di Bolzano) hanno sottolineato l’importanza della sinergia tra territori diversi.

Il presidente di Visit Misano, Luigi Bellettini, ha evidenziato i primi risultati concreti: gli arrivi e le presenze da Bolzano e dintorni a Misano sono cresciuti del 13% nel 2024. L’obiettivo è continuare a promuovere Misano sulle Alpi d’inverno e ospitare gli amici della montagna in Romagna d’estate.