Misano, il bilancio del 2025 con la premiazione dei super-diplomati e degli sportivi emergenti

A pochi giorni dal Natale, nel tardo pomeriggio di sabato, l’amministrazione comunale di Misano Adriatico ha incontrato la cittadinanza al Cinema Teatro Astra per il tradizionale Saluto di fine anno. Tra esibizioni e premiazioni, è stata l’occasione per tracciare un bilancio dell’anno che volge al termine e per fissare i prossimi obiettivi, ma anche per fare un brindisi e augurarsi insieme gli auguri di buone feste.

Nel suo discorso il sindaco Fabrizio Piccioni ha ricordato con soddisfazione gli ottimi risultati sui flussi turistici, col significativo incremento sia degli arrivi (9,42%) che delle presenze (5,24%), un risultato frutto del lavoro condiviso tra amministrazione e operatori turistici, dell’eccellenza delle acque di Misano, certificate dalla Bandiera Blu, e dell’attrattività dell’Autodromo Marco Simoncelli.

Il primo cittadino ha poi ricordato le infrastrutture realizzate: la pista ciclopedonale di via Riccione-Tavoleto, il completamento del percorso ciclopedonale di via Grotta, la nuova rotatoria di via Grotta e la messa in sicurezza idraulica della zona Cella.

Il 2026, ha ricordato Piccioni, sarà l’anno del completamento della bretella della statale 16, attesa da anni per collegare via Tavoleto al casello autostradale di Riccione attraverso la galleria di Scacciano.

Nel corso del pomeriggio c’è stata, inoltre, l’esibizione degli allievi della scuola di musica e sono stati premiati gli studenti misanesi che hanno ottenuto il massimo dei voti alla maturità: Sara Di Paola (Volta – Fellini), Tommaso Guerra (Volta – Fellini), Gian Marco Martini (Volta – Fellini), Alessandra Marzi (Volta – Fellini), Carlotta Angelini (Mamiani), Chiara Rastelli (G. Cesare Valgimigli), Daniele Bianchi (Gobetti – De Gasperi), Sofia Rossi (Gobetti – De Gasperi), Vanessa Ban (Gobetti – De Gasperi).

C’è stata poi la consegna della Costituzione al nuovo Sindaco dei Ragazzi, Alex Muratori, che ha preso il posto di Lorenzo Del Prete, ed è stato consegnato un riconoscimento a Rita Simoncelli, responsabile del settore Urbanistica dal 1981 e andata in pensione durante l’anno.

Infine, prima del brindisi e degli auguri, sono state premiati gli atleti e le squadre misanesi che nel 2025 hanno conseguito importanti risultati in ambito regionale e nazionale, portando alto il nome di Misano Adriatico.