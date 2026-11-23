Misano Adriatico festeggia una nuova centenaria. Livia Magnani ha compiuto 100 anni lo scorso 17 novembre, circondata dall’affetto della sua famiglia e dei suoi cari. A portarle gli auguri dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità misanese è stato il sindaco Fabrizio Piccioni, che ha voluto incontrarla per celebrare questo importante traguardo.

Nata a Coriano nel 1926 e cresciuta a Riccione, Livia è legata a una pagina importante della storia turistica di Misano. Nel 1950, poco dopo il matrimonio con il misanese Bruno Maioli, aprì, nella piazzetta di Misano Mare, il primo bar sulla spiaggia, dove oggi si trova la Lanterna Rossa. Successivamente, nel 1961, contribuì anche alla costruzione di Villa Maria Teresa a Misano Brasile, diventata successivamente Hotel Capitol, una delle prime strutture alberghiere di Misano Mare.

Oggi Livia può festeggiare questo speciale compleanno insieme a una grande famiglia: i figli Teresa ed Euro, con i rispettivi coniugi, sei nipoti e otto pronipoti, con un altro in arrivo.