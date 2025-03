Misano, gli eventi di primavera: la novità è l’Oktoberfest

Tradizione, enogastronomia, musica, cultura e sport: c’è un po’ di tutto nel calendario degli eventi primaverili di Misano Adriatico che è stato illustrato ieri pomeriggio agli operatori economici dal sindaco Fabrizio Piccioni, dall’assessore al turismo Marco Dominici, dal presidente di VisitMisano Luigi Bellettini e dal consulente di marketing Antonino Minchillo.

“Abbiamo voluto presentare il calendario di primavera in anticipo per far sì che i nostri operatori possano organizzarsi e sfruttarlo al meglio per promuovere le proprie attività – le parole dell’assessore Dominici -. È un calendario ricco e variegato che propone ogni weekend un evento di qualità e che ci consente di proseguire nella direzione di una destagionalizzazione del nostro turismo. Agli eventi tradizionali si aggiunge una novità importante, il Fruhlingsfest Romagna, il primo Oktoberfest di primavera in Italia che crediamo possa rappresentare una grande opportunità per il nostro territorio”.

Si comincia, il weekend del 5 e 6 aprile, con la tradizionale Festa della Segavecchia. Il ricco programma prevede sfilata di carri allegorici, spettacoli musicali, Luna Park, mercatini e culminerà con lo spettacolo pirotecnico e il falò della “Vecchia”.

Domenica 13 aprile le vie del centro di Misano si trasformeranno in un circuito cittadino con la sfilata di moto storiche e mercatino a cura del Moto Club Misano.

Il lungo weekend di Pasqua, dal 19 al 21 aprile, sarà caratterizzato da mercatini di prodotti locali e artigianali e domenica 20 aprile, alle 21:00, Piazza della Repubblica si animerà con l’energia dei Revolution, cover band che propone i migliori successi della musica dance degli anni ‘70, ‘80 e ’90 in uno show coinvolgente ed esplosivo.

Dal 30 aprile all’11 maggio Misano Adriatico si trasformerà in un angolo di Baviera per il Fruhlingsfest Romagna, il primo Oktoberfest di primavera in Italia. Un evento unico che unisce tradizione, cultura e gastronomia tirolese con il calore e l’ospitalità della Romagna.

In uno stand di oltre 2000 metri quadri, allestito all’Arena 58, si potranno gustare specialità come brezel, stinco di maiale, würstel e crauti, accompagnati all’immancabile birra. Ci saranno aree dedicate ai più piccoli con giochi, laboratori creativi e intrattenimento, oltre a musica, Dj set e competizioni tematiche come la gara di sollevamento boccali e il concorso per il miglior costume bavarese.

Dal 17 al 18 maggio tornerà Happy Days, il Misano Vintage Festival. Sarà una full immersion nello stile dei favolosi anni ’50 e ’60, con Dj set, musica live, spettacoli, corsi di ballo e l’imperdibile mercatino vintage.

La primavera sboccerà in tutto il suo splendore il 24 e 25 maggio con Hello Spring, la grande esposizione di artigiani e produttori di piante e fiori, accompagnata da Dj set, street food e animazione per bambini.

Dal 31 maggio al 2 giungo tornerà protagonista il cibo di strada nell’International Street Food al Parco Mare Nord, con prodotti d’eccellenza del territorio nazionale ed internazionale.

A segnare il passaggio tra la primavera e l’estate sarà la Notte Rosa, in programma dal 20 al 22 giugno.

Spazio, anche alla cultura con la rassegna filosofica di primavera “Ritratti d’Autore” che si aprirà mercoledì 4 aprile e si chiuderà venerdì 2 maggio. Tre appuntamenti che vedranno salire sul palco del Cinema Teatro Astra Marcello Veneziani, Adriana Cavarero e Massimo Cacciari.

Una parte importante la reciteranno anche gli eventi sportivi, a cominciare dai grandi eventi in programma al Misano World Circuit: il Campionato Italiano Velocità, il Ferrari Challenge, l’Eicma Riding Fest, il Grand Prix Truck, l’Aprilia All Stars e il FIM Superbike World Championship.

Dal 21 marzo al 6 aprile, ogni weekend sono in programma tornei giovanili CSI di pallavolo, calcio e pallacanestro che porteranno a Misano ragazze e ragazzi provenienti da diverse parti d’Italia. Dal 18 al 22 aprile ci sarà lo Spring Training di pattinaggio artistico seguito, dal 25 aprile al 1° maggio, dal Torneo delle Regioni di Calcio a 5. A fine maggio tornerà la pallamano con il Trofeo AICS; dal 3 al 18 giugno sarà il pattinaggio protagonista con l’AICS Summer Trophy e il Memorial Filippini & Dall’Acqua.

Infine, il Campionato Italiano Master di Atletica Leggera porterà a Misano l’eccellenza Over 35 della regina degli sport dal 20 al 22 giugno.