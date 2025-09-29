Misano, evade dai domiciliari e va a ballare: i Carabinieri lo beccano alle 3 del mattino in discoteca

Nella notte del 28 settembre i Carabinieri di Riccione hanno arrestato nella flagranza dell’ipotesi di reato di evasione un 18enne residente a Reggio Emilia. Il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine per la commissione di reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti, veniva sorpreso nei pressi della discoteca Villa delle Rose di Misano Adriatico benché sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di residenza.

Alle 3 circa, il giovane alla vista della pattuglia dell’Arma cercava di defilarsi in una zona buia adiacente al locale. L’insolito comportamento non sfuggiva ai militari, i quali hanno immediatamente proceduto al controllo da cui emergeva che lo stesso giovane, dal 20 agosto scorso, era sottoposto misura cautelare, senza alcuna autorizzazione ad allontanarsi. Inoltre, il ragazzo era anche soggetto alla misura di prevenzione di Pubblica Sicurezza dell’Avviso Orale, emesso dal Questore di Reggio Emilia lo scorso 14 febbraio.

Durante la perquisizione personale veniva rinvenuto un involucro con 0,21 grammi di cocaina ed un proiettile calibro 357 magnum, nascosto nell’orlo dei pantaloni, che il ragazzo deteneva senza alcun titolo.

Alla luce degli elementi raccolti, i Carabinieri hanno proceduto al suo arresto per evasione dagli arresti domiciliari, al contestuale deferimento in stato di libertà per la detenzione abusiva di munizionamento, aggravata dalla misura di prevenzione in atto, nonché segnalato alla locale Prefettura per il possesso di stupefacenti. Pertanto, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Riccione, in attesa del giudizio direttissimo fissato per la mattinata odierna.