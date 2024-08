Misano, entra in discoteca e spruzza lo spray al peperoncino tra la gente che balla: 18enne denunciato

I Carabinieri di Riccione hanno denunciato a piede libero un 18enne per porto abusivo di oggetto atto ad offendere. Nello specifico, nella notte tra sabato e domenica, mentre si trovava all’interno di una nota discoteca di Misano Adriatico, il giovane è stato fermato e trovato in possesso di uno spray al peperoncino: sarebbe indiziato, inoltre, di aver spruzzato, pochi minuti prima, il contenuto urticante dello spray, in mezzo alla folla del locale da ballo, causando un improvviso fuggi-fuggi generale che, fortunatamente, non ha provocato nessun ferito né situazioni ulteriori di difficoltà. È stato condotto dopo in caserma dai Carabinieri della Stazione di Misano Adriatico per gli adempimenti del caso.