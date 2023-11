Misano. Donna si schianta con l’auto contro un muro, portata in elisoccorso al Bufalini

Violento impatto contro un muro di cinta: una donna portata in elisoccorso al Bufalini di Cesena. L’incidente è avvenuto oggi in via Cella Raibano nel territorio comunale di Misano Adriatico. La donna attorno alle 15 era alla guida di una Ford di colore blu quando, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale del Comando di Riccione, Coriano e Misano, ha perso il controllo del mezzo ed è andata a schiantarsi contro il muro. Sul posto oltre ai mezzi del 118 e agli agenti sono intervenuti anche i vigili del fuoco.