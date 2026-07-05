Misano, coppia fuori strada con la Ducati, trasportata in elicottero al Bufalini

MISANO. Paura nel primo pomeriggio di ieri a Misano, dove un uomo e una donna sono rimasti feriti dopo essere finiti fuori strada in moto. La coppia viaggiava a bordo di una Ducati lungo via Del Bianco, la strada che collega la zona del Misano World Circuit alla Statale Adriatica, dove in questi giorni si svolge il World Ducati Week che richiama decine di migliaia di appassioanti dalla casa di Bordo Panigale, quando, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Vista la gravità delle ferite riportate, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, atterrato direttamente nella rotonda della Statale Adriatica per prendere in carico i due feriti, poi trasferiti all’ospedale Bufalini di Cesena. Secondo le prime informazioni, le loro condizioni sarebbero serie, ma non sarebbero in pericolo di vita. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale, chiamata a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.