Misano, con due zaini rivestiti di materiale isolante vanno a rubare liquori al supermercato: arrestati due georgiani

Mercoledì pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Misano Adriatico hanno tratto in arresto due trentenni, di origini georgiane, poiché ritenuti presunti responsabili dell’ipotesi di tentato furto aggravato in concorso commesso presso un supermercato locale. Al supermercato i due avrebbero tentato di rubare bottiglie di liquori mediante l’utilizzo della tecnica della “schermatura” per eludere il sistema d’allarme antitaccheggio. I militari, allertati dalla chiamata al “112” del personale dell’esercizio commerciale, sono prontamente intervenuti, individuando e bloccando i due presunti autori del reato. I controlli hanno consentito di rinvenire nella loro disponibilità una cesoia e due zaini i cui interni erano stati rivestiti di materiale isolante per vanificare i controlli antifurto.

Le bottiglie rinvenute, dal valore di oltre 400 euro, sono state restituite all’avente diritto e i due cittadini stranieri, ultimate le incombenze, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza dell’Arma sino alla celebrazione del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.