Misano, cocaina nelle parti intime e calci ai Carabinieri: arrestato 46enne

I servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti messi in campo dai Carabinieri della Sezione Nor di Riccione hanno portato a un arresto movimentato nel territorio di Misano Adriatico. Nei guai è finito un uomo di 46 anni, residente nella provincia di Forlì-Cesena e già noto alle Forze dell’Ordine, presunto responsabile di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali dolose aggravate, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.