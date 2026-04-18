Misano, cade a causa di un tombino malmesso e si ferisce: ragazza risarcita di quasi 15mila euro dal Comune

Cade a terra in un tombino malmesso a Portoverde, si procura lesioni, e dopo sei anni il Tribunale condanna il Comune di Misano a corrisponderle un risarcimento che, tra danni fisici, danni morali e spese legali, rasenta i 15.000 euro. Il risarcimento andrà ad una ragazza che, ai tempi del Covid, mentre camminava in una strada di Portoverde (Passeggiata dei Fiori) era finita a terra a causa di un tombino malmesso delle acque meteoriche.

Lo annuncia in una nota il legale della ragazza, l’avvocato Fabrizio Pullè: “Il Comune - sostiene il legale - aveva sempre risposto “picche”, ritenendosi non responsabile per la caduta della ragazza, che considerava quale unica colpevole dell’evento. Nella sentenza, ben sì legge che il Comune ha omesso di provvedere al corretto mantenimento della sede stradale e della bocca di lupo presente a fianco del tombino, che si presentava, al momento dell’incidente, anche coperta da foglie di albero e poco illuminata in orario serale. Il tribunale di Rimini ancora una volta evidenzia come i dissesti dei manti stradali originati da incuria delle amministrazioni, possano dare origine a risarcimenti in sede civile, laddove nella causa civile vengono provati tutti gli elementi che dimostrino tale insidia”.

“Da oggi crederò di più nella giustizia”, le parole della giovane.