Misano, aperitivo e cena a 50 metri d’altezza: ecco gli chef di “Dinner in the Sky”

Misano Adriatico si prepara ad accogliere per la prima volta Dinner in the Sky, l’attrazione internazionale che unisce alta cucina e spettacolo, sospendendo la tavola a 50 metri d’altezza. Dal 1° al 4 agosto, in Piazzale Venezia, con affaccio sul mare e vista mozzafiato fino al Monte San Bartolo, la città offrirà un’esperienza gastronomica senza precedenti.

Svelati i nomi degli chef. Venerdì 1° e sabato 2 agosto, tutti i momenti della giornata – aperitivo, apericena e i due turni di cena – saranno affidati alla creatività di Selenia Cutillo e Filippo Benelli, oggi entrambi al timone del ristorante Origini, nuova realtà di riferimento per la cucina d’autore locale. Il nome di Selenia è particolarmente noto nella scena culinaria romagnola: nel 2024, infatti, ha condotto il ristorante Buca 18 all’inserimento del locale tra i Bib Gourmand 2024 della Guida Michelin. Benelli, con alle spalle esperienze in numerosi ristoranti di livello, nel 2022 ha dato vita a “Origini” nel borgo di Mondaino.

Domenica 3 e lunedì 4 agosto, il testimone passerà invece alle eccellenze della ristorazione misanese: per aperitivi e apericene saranno protagonisti Morena Carnevali e Alex Antonioli, entrambi cuore e anima dell’Osteria Vecia. Dal 1997, l’Osteria Vecia è un punto di riferimento a Misano Adriatico per chi cerca la cucina romagnola: autentica, fatta in casa e curata in ogni dettaglio. È la storia di una famiglia – Morena, Rosanna ed Evio – che porta in tavola la passione per la tradizione, unita a una costante ricerca di qualità e innovazione. Le cene saranno curate dallo staff del Milk, locale apprezzato per la sua proposta contemporanea e l’attenzione al dettaglio. Propone una cucina raffinata e creativa, in un locale d’atmosfera, ideale per serate divertenti, affiancata ad ottimi cocktail.

I biglietti per l’evento sono già disponibili in prevendita sul sito ufficiale di Dinner in the Sky: https://dinnerinthesky.it/eventi/misano-2025/