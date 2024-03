Misano, al via i lavori nelle vie Settembrini e Tintoretto

Saranno affidati la prossima settimana e partiranno in primavera i lavori di riqualificazione delle Vie Settembrini e Tintoretto, nelle frazioni di Capoluogo e Belvedere. In Via Settembrini, che nei prossimi giorni sarà anche oggetto di installazione di fibra ottica, la sistemazione consisterà nel rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale, previa verifica della parte fognaria e della pubblica illuminazione.

In Via Tintoretto l’intervento prevede la revisione dei sottoservizi, in particolare delle fognature, il rifacimento dei marciapiedi, del manto stradale e la sostituzione dell’illuminazione pubblica. “I due interventi, previsti nel piano delle opere pubbliche, verranno presentati alla cittadinanza in appositi incontri con l’obiettivo di condividere i tempi e contenere il più possibile i disagi alla cittadinanza – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni -. Con questi lavori manteniamo gli impegni presi con i residenti delle due zone, proseguendo nell’opera di riqualificazione e rigenerazione dei quartieri del nostro paese“. La manutenzione delle vie di Misano prevede, inoltre, una serie di asfaltature, in programma nel periodo primaverile, in varie zone del territorio.