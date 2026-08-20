Misano Adriatico, la Polizia Stradale la ferma e mostra una patente francese e una carta d’identità italiana: espulsa per documenti falsi

La Polizia di Stato di Rimini ha arrestato in flagranza una straniera di 45 anni perché in possesso di una carta di identità francese e una italiana valide per l’espatrio risultate contraffatte.

E’ successo martedì 17 agosto, nel primo pomeriggio, quando i poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale di Riccione, nel corso del normale servizio di vigilanza lungo la statale 16 Adriatica, all’altezza di Misano Adriatico hanno fermato un’auto condotta da una donna che ha esibito una patente di guida francese ed una carta di identità italiana valida per l’espatrio.

Insospettiti dall’anno di nascita riportato sui due documenti (1995), troppo recente per essere quello effettivo della donna, gli agenti hanno iniziato ad effettuare controlli approfonditi sulle banche dati e a confrontare gli esemplari nelle loro mani con gli specimen ufficiali. La donna ha mostrato, quale prova ulteriore delle sue generalità, anche una carta di identità francese sempre con l’anno di nascita 1995.

Proprio questo documento ha convinto i poliziotti di dovere approfondire le verifiche: con la collaborazione dell’ufficio di Polizia di frontiera presso l’aeroporto Fellini di Rimini hanno accertato che la carta di identità francese era contraffatta e che di conseguenza tutti i documenti esibiti dalla donna non riportavano le sue vere generalità.

Il fotosegnalamento effettuato presso la Questura di Rimini ha consentito di appurare che la donna era in realtà nata nel 1981. È stata arrestata e trattenuta presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della convalida della misura e del rito per direttissima, svolto mercoledì mattina. Al termine del giudizio, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Rimini e concedendo il Nulla Osta per l’espulsione dal territorio nazionale.