Misano Adriatico, inaugurato il nuovo asilo nido “Il Mandorlo”: azzerate le liste d’attesa

Taglio del nastro questa mattina, sabato 14 novembre, a Misano Adriatico per il nuovo asilo nido “Il Mandorlo” nella frazione Cella. Davanti a numerosi cittadini, l’amministrazione comunale ha inaugurato la struttura che sarà pienamente operativa già da lunedì e potrà accogliere fino a 36 bambini, permettendo così di azzerare completamente le liste d’attesa sul territorio.

Il progetto, realizzato in circa quattordici mesi di lavori tra aprile 2025 e giugno 2026 con successive opere di finitura, ha richiesto un investimento complessivo da un milione e mezzo di euro, coperto per 864mila euro dai fondi del Pnrr e per la restante parte da risorse comunali. L’edificio, progettato con ampio uso di legno e vetro per dialogare con il sistema dei parchi della frazione, punta fortemente sulla sostenibilità grazie a tecnologie solari, sistemi di recupero delle acque e soluzioni ad alta efficienza energetica. L’intervento ha inoltre permesso di riqualificare le aree verdi circostanti, ampliare i parcheggi e creare nuovi percorsi pedonali.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Fabrizio Piccioni, che ha rivendicato il raggiungimento di un obiettivo centrale del mandato sottolineando il rispetto dei tempi di consegna e ringraziando le cooperative Service Web di Rimini e Nuovi Orizzonti di Pesaro, a cui è affidata la gestione. Sulla stessa linea la vicesindaca e assessora alla Pubblica Istruzione Maria Elena Malpassi, che ha evidenziato come il nido rappresenti il primo vero contesto educativo dopo la famiglia e un investimento sociale fondamentale per sostenere la genitorialità e conciliare i tempi di vita e lavoro.