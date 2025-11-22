Misano Adriatico, dal 6 dicembre torna la pista di pattinaggio

Il Natale a Misano Adriatico torna a brillare sul ghiaccio. Dopo il successo delle scorse edizioni, Piazza della Repubblica si prepara ad accogliere nuovamente una delle attrazioni più amate del periodo natalizio: la grande pista di pattinaggio, cuore pulsante del programma misanese, che anche quest’anno trasformerà il centro cittadino in un luogo di festa, atmosfere magiche e momenti da condividere.

L’inaugurazione ufficiale è in programma per sabato 6 dicembre, quando la piazza si riempirà di musica, luci e spettacoli di pattinatori professionisti per dare il via a un mese intero di divertimento. Da quel momento, bambini, famiglie e appassionati potranno tornare a scivolare sul ghiaccio ogni giorno, approfittando degli orari dedicati: il pomeriggio nei giorni feriali, dalle 15 alle 19.30, e una programmazione più ampia nei festivi e prefestivi, con apertura dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 20.

La pista di pattinaggio – una struttura ampia, moderna e scenografica, lunga 30 metri e larga 12 – è stata progettata per garantire performance elevate e consumi ridotti, grazie all’utilizzo di motori inverter regolabili a basso impatto energetico. Una scelta che unisce efficienza e sostenibilità, mantenendo alta la qualità dell’esperienza sul ghiaccio e riducendo al minimo gli sprechi.

Attorno alla pista prenderà forma un piccolo villaggio natalizio: tre casette in legno ospiteranno dolci tipici, proposte gastronomiche e sapori che accompagnano da sempre questo periodo dell’anno, insieme ai mercatini dell’artigianato che porteranno in piazza colori, creatività e atmosfere d’altri tempi.

Inoltre, si sta lavorando per rinnovare il progetto educativo che permette agli studenti delle scuole medie di Misano Adriatico di svolgere lezioni di educazione fisica direttamente sulla pista. Un’iniziativa molto apprezzata, che unisce movimento, apprendimento e divertimento, introducendo i ragazzi al pattinaggio attraverso un percorso formativo dedicato. Sono inoltre in definizione nuove promozioni e formule di accesso agevolato.