Misano, 50 temerari al “Tuffo della Befana” - Gallery

In cinquanta, questa mattina, hanno sfidato il freddo per partecipare al Tuffo della Befana di Misano. Davanti a piazza Roma, in collaborazione con la Protezione Civile 2030, i bagnini e la Croce Adriatica, con il patrocinio del Comune, alle 11 c’è stato lo start con i temerari che di corsa si sono tuffati in mare.

Tra loro 15 donne, tutte rigorosamente con cappello nero ad imitare la Befana. Dopo il bagno, tutti attorno al buffet offerto da Panificio del Sud, Conad e dalle cantine del Monsignore. Ringraziamenti anche alle aziende che oltre al ristoro hanno offerto il telo mare a tutti gli iscritti: Pulimec, Living Sport, Muccioli Elettromeccanica e ADF abbigliamento.