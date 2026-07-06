Misano, 118mila presenze alla festa Ducati

MISANO. La sera del centesimo compleanno diventa magica con la voce di Pannofino, le magie dei droni, l’addio di Pecco Bagnaia, il fascino degli australiani, del re inglese e di Capirex. La terza giornata del Wdw, quella domenicale, è durata a metà, perché tutti dovevano ripartire: i piloti MotoGP verso il Sachsenring, quelli Superbike per Donington e decine di migliaia di ducatisti per le rispettive case, in Italia, in Europa e nel mondo. Il clima era quello di sopravvissuti a una grande festa e di “giorno dopo” una grande abbuffata con sbornia. Ducatilandia è sparita in poche ore, prima che arrivasse il tardo pomeriggio.