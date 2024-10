Lo storico ritrovo per la colazione dopo il ballo alla Villa delle Rose: il bar Argentina è bottega storica di Misano

Il bar Argentina, oggi Mucha Calma, di Misano Adriatico diventa Bottega storica. L’importante e prestigioso riconoscimento è stato consegnato nella mattinata al titolare dell’esercizio Alessandro Mazzoli per mano di Filippo Valentini, assessore attività Economiche di Misano Adriatico, accompagnato dal presidente di Cna Misano Adriatico Henrich Nobili e dal responsabile di sede Marco Mussoni che ha seguito l’intero iter burocratico per l’attestazione. Il bar Argentina con questo riconoscimento entra così a far parte dell’Albo delle attività storiche del comune di Misano Adriatico.

L’attività ha una lunga storia e deve la sua apertura nel 1962 all’intuizione di Terenzio Mazzoli, per tutti semplicemente Trenz, che decise di far nascere un punto di ritrovo proprio nella appena nata zona di Villaggio Argentina di Misano. Un luogo da subito diventato un punto di riferimento per i nuovi residenti e soprattutto per i giovani che la sera si fermavano dopo il lavoro e per le attività commerciali ed artigianali che nascono in quell’area.

Il bar Argentina velocemente è poi diventato elemento di comunità ed anche punto di riferimento culturale poiché tra i clienti era facile trovare i “saggi” del villaggio soliti trascorrere i propri pomeriggi giocando a carte e dispensando consigli e massime. Il più alto sviluppo dell’attività, diventando bar Mucha Calma, viene raggiunto negli anni ’90, all’apice del periodo di splendore delle discoteche che sorgono nei paraggi, in particolare la Villa delle Rose con il bar Argentina divenuto con il tempo tappa finale, quasi obbligata, di lunghe notti da chiudere con il rito dell’immancabile colazione.