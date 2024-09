Il turismo sportivo fa felice Misano: “Un settembre da oltre 310mila persone”

Oltre 82 mila spettatori nel weekend per il Gran Premio Pramac dell’Emilia – Romagna, ai quali si aggiungono i circa 6.000 iscritti, con famiglie al seguito, della Spartan Race: con il fine settimana appena trascorso si chiude un settembre di grandi eventi per Misano Adriatico.

“Se sommiamo i numeri dei due Gran Premi di MotoGp, della Spartan Race, dell’Italian Bike Festival e dei Campionati Nazionali di pattinaggio artistico AICS, in questo mese di settembre gli eventi sportivi hanno richiamato a Misano Adriatico oltre 310.000 persone – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni -, molti dei quali hanno alloggiato nelle nostre strutture ricettive.

Quest’ultimo fine settimana è stato caratterizzato da sentimenti contrastanti: da un lato la vicinanza alle popolazioni della Romagna ancora una volta duramente colpite dall’alluvione, alle quali va tutta la nostra solidarietà; dall’altro, la gratitudine per quanti hanno lavorato duramente affinché il nostro territorio, fortunatamente solo toccato marginalmente dal maltempo, riuscisse a dare una risposta tempestiva alle criticità per la perfetta riuscita degli eventi in programma.

Con questo weekend si avvia a conclusione una stagione comunque positiva, della quale possiamo ritenerci soddisfatti. Fondamentale è far sì che i grandi eventi sportivi, in particolare collocati all’inizio e alla fine della classica stagione balneare, possano dare ulteriore impulso al nostro turismo, destagionalizzandolo, a beneficio di tutto il territorio”.