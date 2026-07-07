I 100 anni della Ducati portano 25 milioni di euro di indotto nella riviera romagnola centenaria GALLERY

MISANO. Un indotto diretto da 25 milioni di euro. Turisti sulla riviera romagnola giunti da 94 Paesi del mondo alcuni dei quali hanno caricato la motocicletta sull’aereo dal Brasile, dal Giappone, dall’India, dalla Cina o dalla Malesia. Eventi finiti sui media e sui social che hanno coinvolto decine di milioni di persone. Il centenario della Ducati è stato un successo e ha coinciso, neanche a farlo apposta, con il documentario di Luciano Manuzzi andato in onda domenica su Rai 3 dal titolo “Fronte Mare- cent’anni di riviera romagnola” che celebra un secolo di turismo di massa. E in effetti la casa motociclistica di Borgo Panigale e il sistema ricettivo riminese si sono alimentati a vicenda. Al punto che c’è già chi sul web lancia offerte ricettive per l’evento del 2028.