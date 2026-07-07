I 100 anni della Ducati portano 25 milioni di euro di indotto nella riviera romagnola centenaria GALLERY

MISANO. Un indotto diretto da 25 milioni di euro. Turisti sulla riviera romagnola giunti da 94 Paesi del mondo alcuni dei quali hanno caricato la motocicletta sull’aereo dal Brasile, dal Giappone, dall’India, dalla Cina o dalla Malesia. Eventi finiti sui media e sui social che hanno coinvolto decine di milioni di persone. Il centenario della Ducati è stato un successo e ha coinciso, neanche a farlo apposta, con il documentario di Luciano Manuzzi andato in onda domenica su Rai 3 dal titolo “Fronte Mare- cent’anni di riviera romagnola” che celebra un secolo di turismo di massa. E in effetti la casa motociclistica di Borgo Panigale e il sistema ricettivo riminese si sono alimentati a vicenda. Al punto che c’è già chi sul web lancia offerte ricettive per l’evento del 2028.

Un rapporto ancestrale

«Negli ultimi 30 anni e forse più, la crescita di Ducati è stata accompagnata in modo parallelo dall’autodromo di Misano», dice Andrea Albani, managing director e consigliere delegato di Santa Monica spa. «Nel 1991 alla prima edizione della Superbike a Misano ha vinto Doug Polen su Ducati. E ha vinto anche nel 2007 quando siamo tornati a ospitare la MotoGp, questa volta con Stoner. Il World Ducati Week si tiene da noi sin dalla prima edizione del 1998 e nel corso degli anni ha vissuto un’evoluzione che l’autodromo ha accompagnato migliorando i propri servizi e i propri spazi. Ma si può dire che questo rapporto è ancestrale perché è in piedi sin dal 1972, quando è nato l’autodromo di Misano». L’evento andato in scena da venerdì a domenica è qualcosa di unico. Non è come la MotoGp o la Superbike con gli appuntamenti in diverse sedi e quindi ognuno può scegliere dove andare. Qui se vuoi partecipare devi venire a Misano. «C’è anche chi ha caricato la propria Ducati sull’aereo ed è venuto qui dal Brasile, dalla Cina, dall’India o dal Giappone», aggiunge Albani. «Ducati ha costruito una forte community su ogni gamma e ha creato tanti eventi e anche la presenza e l’incontro con tanti campioni attira tantissimo. Venerdì sera ho partecipato alla parata. Le moto sono passate da Cattolica, Misano e Riccione in mezzo alla gente che ci ha accolti con un tale entusiasmo che sembrava l’arrivo degli americani a Roma. Ne parlavo con Domenicali: una roba da brividi! Un serpentone talmente lungo che quando siamo arrivati a Riccione c’erano ancora moto che uscivano dall’autodromo».

Dall’alloggio allo shopping