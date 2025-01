Grave il figlio 14enne dello chef di Misano Adriatico Andrea Minguzzi accoltellato a Istanbul da due ragazzini per futili motivi

Accoltellato da due giovani a Istanbul, Mattia Ahmet Minguzzi, 14enne figlio dello chef originario di Misano Adriatico, Andrea Minguzzi e della violoncellista Yasemin Akincilar, è stato aggredito nel mercato di Kadikoy della metropoli turca. Ricoverato in gravi condizioni, il ragazzo - che nell’aggressione ha riportato gravi lesioni agli organi interni -, è stato sottoposto a intervento chirurgico e si trova ricoverato in terapia intensiva al Goztepe City Hospital. I due aggressori, poco più grandi del giovane ferito, sono stati arrestati. Decisive per la loro identificazioni anche le immagini delle telecamere di sicurezza della struttura che hanno ripreso il pestaggio.

I fatti risalgono a venerdì scorso. Stando a quanto si è appreso, il 14enne, che vive con la sua famiglia nel distretto di Beyoglu, si era recato al mercato con due amici per acquistare attrezzatura per lo skateboard. Un banale contatto con la spalla con un altro ragazzo nella calca avrebbe innescato la violenta reazione da parte di un 15enne che lo avrebbe accoltellato cinque volte colpendolo a polmoni, reni e cuore. Coinvolto nel pestaggio anche un altro ragazzo di 16 anni che avrebbe colpito il 14enne già a terra in una pozza di sangue con una serie di calci.

Il padre Andrea Minguzzi, noto chef di un ristorante italiano a Istanbul con alle spalle anni passati all’estero nelle cucine di prestigiosi locali, intervistato dalla stampa turca ha affermato che «le condizioni di Mattia sono gravi, ma i medici stanno facendo tutto il possibile».